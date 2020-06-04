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Коронавирус бушует в Минской области

  • 4.06.2020, 12:20
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Коронавирус бушует в Минской области

В очагах заражения - очень много заболевших.

Новые случаи Covid-19 в Минском области. Читатели телеграм-канала "Баста!" сообщают об очагах заражения в Дзержинском и Клецком районах.

"Агрокомбинат "Дзержинский" в Фаниполе. В убойном цеху много заболевших коронавирусом. Все работают и скрывают инфу от работников", - пишет читатель.

"В детском садике №3 в Дзержинске заболели четыре ребенка и воспитатель, в больнице заболели две вахтерши", - сообщает подписчик из Дзержинска.

"В Клецке из-за коронавируса закрыли на карантин школу №2. Один точно подтвержденный случай. Еще заболела помощник воспитателя и ребенок, в больнице мест нету, свозят в Логойск", - пишет читатель.

"В Узде очень много человек - в больнице. Новых заболевших везут в соседние райцентры", - сообщает подписчик.

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