Валерий Бычковский: Будущее в наших руках 2 4.06.2020, 12:40

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Валерий Бычковский

Важно принять верное решение уже сейчас.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Валерий Бычковский рассказал пресс-службе кампании о том, почему важно прийти на легальный пикет по сбору подписей в поддержку независимого кандидата, который состоится в Минске 5 июня в 18.00 на площадке около ГУМа:

-Важно понимать, что выходить нужно не за то, чтобы поддержать подписью кого-то из альтернативных кандидатов, а выходить нужно за будущее Беларуси. Сейчас назрел момент, когда только белорусы могут обозначить, как двигаться дальше.

Если кто-то хочет сидеть и дальше на диванах, а через лет 10 думать о том, как вывезти своих детей за пределы страны (в которой уже не будет жизни) – сидите. Те люди, которые хотят перемен – они выйдут и завтра, и в тот период, когда настанет время реванша.

Будущее в наших руках. Важно принять верное решение уже сейчас.