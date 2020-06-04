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«До этого в больнице лежала всего два раза»: рассказ матери умершей от COVID 40-летней медсестры

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  • 4.06.2020, 12:56
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«До этого в больнице лежала всего два раза»: рассказ матери умершей от COVID 40-летней медсестры
Фото: страница во «ВКонтакте» Аллы Григоревич

В официальных документах в качестве причины смерти указали «бактериальную пневмонию».

24 апреля от пневмонии в Минском областном противотуберкулезном диспансере умерла старшая медсестра медицинского центра «Инвитро». Тест на коронавирус у нее был отрицательный. При этом у дочери — положительный, девочка уже выздоровела.

Историю старшей медсестры «Инвитро» Аллы Григоревич рассказало «Радыё Свабода».

Портал tut.by также связался с родными медсестры.

Алле было 40 лет. Ее семья живет в агрогородке Михановичи в Минском районе.

— Она позвонила мне в пятницу вечером (10 апреля) и сказала, что поднялась температура — 37 «с копейками». В субботу — температура. В субботу сходила к врачу, больничный на выходные не брала, но в понедельник снова пришла. Рентген ничего не показал, в среду врач дала ей направление в больницу, хотя Алла не хотела ехать, но врач сказал смотреть по состоянию: «Будет хуже — вызывайте скорую». Алла приехала домой и решила вызвать скорую. Ее отвезли в тубдиспансер, это было 15 апреля, а 24 апреля ее не стало. У нее была двусторонняя пневмония, тест на коронавирус — отрицательный, — говорит Сергей, супруг Аллы.

В свидетельстве о смерти в качестве причины указан код J15 — бактериальная пневмония.

— 21 апреля температура поднялась у дочки, начался кашель. 23 апреля ей сделали КТ — оказалось, что у нее двусторонняя пневмония, и ее сразу же положили в областную больницу и сделали тест на COVID-19, он подтвердился.

По словам Сергея, дочь уже несколько недель до этого не ходила в университет, так как студентов перевели на дистанционную учебу, да и в принципе девушка сидела дома.

Аллу хоронили в закрытом гробу, но такое решение приняли на семейном совете, так как на похоронах были родители-пенсионеры. Сергей говорит, что жена была здоровой женщиной, без хронических заболеваний.

— Как сказал тесть, она в больнице лежала два раза — первый раз, когда сама родилась, а второй — когда дочку родила.

Сергей отмечает, что общался и с коллегами супруги — там никто не заболел.


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