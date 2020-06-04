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Опрос: Трамп опережает Байдена в республиканском Техасе в пределах погрешности

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  • 4.06.2020, 13:23
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Опрос: Трамп опережает Байдена в республиканском Техасе в пределах погрешности
Фото: Carlos Barria/Mark Makela/Reuters

Среди независимых избирателей кандидат от демократов опережает действующего президента США на 11%.

Президент США Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден оказались в очень тесном положении в предвыборной гонке в традиционно республиканском Техасе. Согласно новому опросу, на выборах президента США за республиканца Трампа готовы проголосовать 44 процента жителей Штата одинокой звезды, а за демократа Байдена готовы отдать свои голоса 43 процента, пишет "Зеркало недели. Украина".

Согласно новому опросу от Quinnipiac, почти все демократы Техаса готовы проголосовать за Байдена – 90 процентов (5% за Трампа), среди независимых избирателей Байден лидирует в 11% - 45 против 36 процентов. Республиканцы Техаса готовы проголосовать за Трампа, таких 87%. Лишь 6% республиканцев в штате говорят, что проголосуют за Байдена в ноябре.

Избиратели разделились в вопросе о том, кто будет лучше справляться с реакцией на коронавирус, так как 47 процентов говорят, что Байден и 45 процентов говорят, что Трамп.

Опрос провели с 28 мая по 1 июня, опрошено 1166 зарегистрированных избирателей в Техасе с погрешностью +/- 2,9%.


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