Коронавирус поразил Речицкий метизный завод 2 4.06.2020, 13:43

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Фото: allgomel.by

Сотни контактов первого уровня ходят на работу, начальство попряталось по кабинетам.

Вспышка Covid-19 на Речицком метизном заводе. 300 человек – контакты первого уровня, в некоторых цехах – масочный режим, сообщает телеграм-канал "Баста!".

На Речицком метизном заводе - вспышка "короны". Как минимум, в двух цехах введен масочный режим, вход на завод для посторонних закрыт. Везде объявления про обязательное ношение масок!

Из разговора с мастером знаю точно о более 300 контактов первого уровня, при этом они находятся на рабочих местах. Есть и подтвержденные случаи, но их количество замалчивается. Обработку цехов ни кто не проводит, информацию рабочим ни кто не дает, а сами конторские крысы сидят по своим кабинетам и на производство - ни ногой".

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