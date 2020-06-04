закрыть
4 июня 2020, четверг, 17:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Во Франции отменили военный парад ко Дню взятия Бастилии

1
  • 4.06.2020, 14:12
  • 1,776
Во Франции отменили военный парад ко Дню взятия Бастилии

Вместо него 14 июля состоится торжественная церемония на площади Согласия.

Во Франции из-за пандемии коронавируса традиционный военный парад, посвященный национальному празднику - Дню взятия Бастилии, заменили торжественной церемонией.

Об этом в четверг сообщили в Елисейском дворце, пишет «Европейская правда» со ссылкой на BFM-TV.

Вместо парада 14 июля состоится торжественная церемония на площади Согласия, в которой примут участие французские ВВС.

Количество участников будет ограничено 2 тысячами человек и примерно 2,5 тысячей гостей.

Во время церемонии почтят военных и медицинских работников, которые борются с эпидемией коронавируса.

Напомним, Сенат Франции проголосовал за продление чрезвычайного положения в области здравоохранения до 10 июля.

Ранее Франция перенесла второй тур местных выборов на 28 июня из-за пандемии коронавируса.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко чувствует себя очень неуверенно
Лукашенко чувствует себя очень неуверенно Валерий Карбалевич
Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него
Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него Блогер «Серый кот»
Выбор уже сделан
Выбор уже сделан Андрей Санников
Ключ к победе
Ключ к победе Наталья Радина