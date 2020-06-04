Во Франции отменили военный парад ко Дню взятия Бастилии 1 4.06.2020, 14:12

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Вместо него 14 июля состоится торжественная церемония на площади Согласия.

Во Франции из-за пандемии коронавируса традиционный военный парад, посвященный национальному празднику - Дню взятия Бастилии, заменили торжественной церемонией.

Об этом в четверг сообщили в Елисейском дворце, пишет «Европейская правда» со ссылкой на BFM-TV.

Вместо парада 14 июля состоится торжественная церемония на площади Согласия, в которой примут участие французские ВВС.

Количество участников будет ограничено 2 тысячами человек и примерно 2,5 тысячей гостей.

Во время церемонии почтят военных и медицинских работников, которые борются с эпидемией коронавируса.

Напомним, Сенат Франции проголосовал за продление чрезвычайного положения в области здравоохранения до 10 июля.

Ранее Франция перенесла второй тур местных выборов на 28 июня из-за пандемии коронавируса.