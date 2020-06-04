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Сейм Литвы: Люди старшего возраста могут не работать и получать минимальную зарплату

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  • 4.06.2020, 15:09
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Сейм Литвы: Люди старшего возраста могут не работать и получать минимальную зарплату
Фото: DELFI

Парламент балтийской страны принял закон о поддержке пожилых людей во время эпидемии.

4 июня парламент Литвы принял решение по предложению правительства, связанному с пожилыми людьми. Людям старше 60 лет, которые находятся в простое предлагали платить минимальную зарплату. За такое решение проголосовали 107 депутатов, 2 были против, 6 воздержались, пишет Delfi.

В законе предусмотрено, что до конца действия чрезвычайного положения в Литве люди 60 лет и старше в простое будут получать минимальную зарплату (437 евро), ее будут выплачивать на деньги налогоплательщиков.

После отмены карантина и режима ЧП или возвращения работника из простоя, работодатель может обратиться за выплатой субсидии на работника еще на 6 месяцев: 1-2 месяц – 100%, 3-4 – 50%, 5-6 – 30% зарплаты, но не больше 607 евро "на бумаге".

Правда, все эти перемены вступят в силу, если их подпишет президент Гитанас Науседа. Согласно поправкам, пособия по безработице люди будут получать, как только зарегистрируются в Службе занятости.

По данным BNS, Соцмин сообщал, что во время карантина к инспекторам обратились 45 работников, которые жаловались на дискриминацию по возрастному признаку. Это 3% всех жалоб. Например, в марте из 10 000 уволенных 2600 были старше 60 лет.


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