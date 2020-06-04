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Вакансия мечты: пить пиво и гулять по Аппалачам

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  • 4.06.2020, 15:29
  • 3,376
Вакансия мечты: пить пиво и гулять по Аппалачам
Фото: Shutterstock

Заявку на должность можно подать до 31 июля.

Если вы любите походы в горы, пиво и социальные сети, то эта вакансия точно для вас. Пивоварня Devils Backbone Brewing Company следующей весной готова заплатить счастливчику за прогулки по Аппалачской тропе и дегустацию пива 22 320 евро, пишет «Вокруг света».

Главные обязанности «Старшего сотрудника по походам 2021» (2021 Chief Hiking Officer) — пройти по Аппалачской тропе, которая пересекает два национальных парка США и восемь национальных лесов (от Джорджии до штата Мэн), а также дегустировать пиво. Кроме того, CHO должен информировать подписчиков о своем прогрессе через социальные сети.

Протяженность маршрута — 3540 километров. На его прохождение уйдет примерно пять-семь месяцев. Сотруднику компенсируют перелет, оснастят всей необходимой экипировкой и даже заплатят стипендию.

Чтобы претендовать на должность, вы должны быть не моложе 21 года и доказать, что способны преодолевать расстояния в 3540 километров и ночевать в палатке.

Заявку можно подать на сайте Devils Backbone до 31 июля.


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