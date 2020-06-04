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Заразившаяся COVID-19 гомельчанка: На работе все полегли

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  • 4.06.2020, 15:42
  • 3,245
Заразившаяся COVID-19 гомельчанка: На работе все полегли
ФОТО: СВЯТОСЛАВ ЗОРКИЙ

Больницы переполнены.

Жительница Гомеля, у которой подтвержден тест на Covid-19, рассказала о болезни среди своих коллег и родных, пишет Telegram-канал "Баста!".

- На работе все полегли, - говорит она. - Провели экзамены, и в течение двух дней шестнадцать человек ушло на больничный, и я в том числе, с температурой. На сельмаше, на улице Богданова.

Я заболела, поднялась температура 38 мгновенно, появились симптомы гриппа, вызвала врача. Врач выписал больничный ОРВИ. На четвертый день понизилась температура, но пропало обоняние. Пошла на прием к врачу, людей было очень много на прием с температурой. Я сказала, что у меня пропало обоняние, нужно у меня взять тест. Они смеются, говорят у нас нет никаких тестов, мы вас не будем тестировать просто так. Лечитесь дома.

После того, как двое моих коллег оказались в больнице, нас, как контакты первого уровня всех протестировали, и практически все с положительным тестом оказались. Одна из коллег, которая попала в больницу, скончалась от коронавируса, ей было 65 лет. Стали искать еще контакты на работе, сейчас появляются все новые и новые заболевшие.

Сейчас моя мать также находится в больнице с "ковидной" пневмонией, у нее тоже положительный тест на "ковид". Госпитализируют только со средними и тяжелыми формами ковида. Больницы переполнены.Половина коллег заразила естественно всех домашних своих.

Я две недели была на больничном с ОРВИ, сейчас этот больничный мне закрыли, и открыли по коронавирусу новый. Еще через две недели нужно сдать повторный тест, пока не будет отрицательный. Тестов нет, и тем кто просто с температурой, их не делают. Они все ходят на прием к врачу, сидят на больничных по ОРВИ, может, если бы делали сразу эти тесты и отправляли на карантин, меньше было бы больных".

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