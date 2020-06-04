В офисе Тихановского в Гомеле проходит повторный обыск 9 4.06.2020, 16:28

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Фото: Сергей Тихановский / Фейсбук

«Саша три процента» испугался народного блогера.

В офисе блогера Сергея Тихановского в Гомеле днем 4 июня начался повторный обыск. Об этом tut.by сообщил пресс-секретарь инициативной группы Александр Кабанов.

— Обыск начался, никого из нашей команды там нет, — рассказал Кабанов.

Также днем 4 июня в Гродно на площади Советской задержали гродненца Владимира Книгу — волонтера, который помогал членам инициативной группы Светланы Тихановской.

3 июня на даче и в офисе Тихановского в Гомеле также прошли обыски.

Напомним, 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей задержали блогера Сергея Тихановского и еще девять человек. Независимые СМИ отмечают, что против народного блогера была совершена провокация.

Было возбуждено уголовное дело о «насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ». Всего по уголовному делу о якобы насилии в отношении сотрудников милиции, которое было возбуждено после провокации на пикете в Гродно, задержаны 9 человек. Это Сергей Тихановский, Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Сергей Колмыков, Василий Бобровский и Артем Саков.

Троих задержанных после провокации на пикете по сбору подписей перевели в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске. О местонахождении Сергея Тихановского ничего неизвестно.

Вечером 8 июня истекает 10-дневный срок, когда задержанным должны предъявить обвинение или освободить.

Правозащитники признали Сергея Тихановского политическим заключенным.