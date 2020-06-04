Видеофакт: Австралиец прогнал со своего участка премьер-министра, который давал интервью 2 4.06.2020, 16:35

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Политик извинился и покинул частную территорию.

Хозяин придомового участка прогнал со своей лужайки дававшего интервью журналистам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Об этом сообщает lenta.ru cо ссылкой на Sky News Australia.

Отмечается, что пресс-конференция премьер-министра с участием членов парламента была прервана мужчиной, который вышел из ближайшего дома. «Можете вы все сойти с травы, пожалуйста? Эй, ребята, я только что газон засеял!» — произнес он. Политик извинился, шагнул назад и попросил прессу сойти с лужайки. После этого он показал большой палец местному жителю и продолжил пресс-конференцию.