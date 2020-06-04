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Музыканты из Рогачева попрощались с Лукашенко песней «Уходи»

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  • 4.06.2020, 16:43
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Музыканты из Рогачева попрощались с Лукашенко песней «Уходи»

В своей песне авторы рассказывают о «времени смелых людей».

Рогачевская музыкальная группа TOR BAND записала новую песню под названием «Уходи!», пишет сайт «ВРогачеве».

«Уходи, тихо, мирно и спокойно. Мы найдем себе достойных! Время смелых, а не трусов», – поется в песне.

Имеет ли композиция политический подтекст? Наверное, на этот вопрос у каждого слушателя есть своей ответ.

Между тем, как говорят сами ребята из группы:

- Совершенно недавно мы были абсолютно аполитичной группой, а теперь просто не можем оставаться в стороне. Мы поем о том, ЧТО МЫ слышим от людей. Мы собираем мнения и делаем из них песни, делаем это для того, чтобы Вы понимали - это и есть социальный срез, это то, что волнует простого человека. Мы не СМИ, у нас нет цензуры, мы - отражение настроения простого народа. С радостью готовы петь про яхты, бриллианты, моря и океаны....но большинство Белорусов видели это только по телевизору и в соц.сетях на дисплеях своего смартфона. Спасибо вам за откровенные разговоры, родные и любимые Беларусы!

Стоит отметить, что в Беларуси действительно происходят просто фантастическиепроцессы. Тысячи людей выстраиваются в очередях, чтобы поставить свою подпись в поддержку альтернативных кандидатов. Эксперты называют происходящее в Беларуси «Бархатной Революцией» и «Революцией Сознания».


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