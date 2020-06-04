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Зеленский инициировал отмену виз для иностранных туристов, приезжающих в Украину

  • 4.06.2020, 17:01
Зеленский инициировал отмену виз для иностранных туристов, приезжающих в Украину
Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Список пополнит сразу несколько стран.

Президент Украины Владимир Зеленский поставит задачу Министерству иностранных дел рассмотреть возможность либерализации визового режима для иностранцев, посещающих Украину с туристической целью. Об этом сообщает liga.net cо ссылкой на Офис президента.

По мнению Зеленского, отменить визы можно для граждан Китая, Австралии, Новой Зеландии или арабских стран, которые приезжают в Украину как туристы.

"Если страны отменяют визы для украинцев, которые приезжают к ним, - мы для них отменяем", - сказал Зеленский.

Отмечается, что, по оценкам туроператоров, иностранец за день тратит $120-150 и в среднем находится в Украине три-четыре дня.

Президент также отметил, что сейчас из-за пандемии коронавируса и закрытия границ появились возможности для развития внутреннего туризма, и украинская власть намерена работать над увеличением туристической привлекательности Украины.


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