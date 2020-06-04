Глава МИД Литвы: Скорее всего, внешние границы ЕС будут закрыты до июля 4.06.2020, 17:32

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Линас Линкявичюс

Линас Линкявичюс рассказал, как будет проходить этот процесс.

Внешние границы Евросоюза могут остаться закрытыми до конца июня, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает Delfi.

«Внешние границы ЕС открывать нужно будет скоординированно. Во всяком случае, есть такое понимание, чтобы не делать этого до 15 июня, ну а потом этот процесс может еще продолжаться, я бы спрогнозировал, до конца июня», — заявил министр в интервью Ziniu radijas.

Министр добавил, что внутренние границы ЕС уже открываются, и страны Балтии начали этот процесс. «Мы, латыши, эстонцы создали этот «пузырь» в плане поездок, которая заметили во всем мире. И этот «пузырь» в конце концов может увеличиться до пределов Шенгена», — добавил министр.

С 1 июня в Литву разрешен въезд ииностранцев без обязательной 14-дневной изоляции, если человек прибыл из страны, где в последние 14 дней зафиксировано менее 15 случаев коронавируса на 100 тысяч человек. Список «безопасных» стран будет обновляться министром здравоохранения каждую неделю.