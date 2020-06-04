«Народ уже встал на дыбы»: как в Бобруйске собирали подписи за перемены 11 4.06.2020, 17:57

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Фото: «Белсат»

Люди пришли на легальный пикет, несмотря на рабочее время.

В Бобруйске инициативная группа Светланы Тихановской проводит пикет по сбору подписей. «Белсат» вел стрим с легальной акции.

Несмотря на рабочее время, люди собирались на площади. Опрошенные журналистами люди говорят, что готовы голосовать за любого, только не за Лукашенко. Бобруйчане добавляют, что ставят подписи не только за Светлану Тихановскую:

«Я пришла отдать свой голос всем кандидатам. Чтобы была альтернатива».

«Я собираюсь поставить подписи за всех альтернативных кандидатов. Надо что-то менять. Кто, если не мы».

«Мы за всех, кроме Лукашенко. Не хватает на жизнь, хочется оставить что-то детям».

Люди идут сами.

Женщина из инициативной группы Валерия Цепкало говорит, что за последний час к ней подошло около 15 человек, но большинство подписывается за Светлану Тихановскую.

«Нет ни одного стола, где собирают подписи за Лукашенко. Да кто за него будет подписываться?»,- задается вопросом мужчина. Он говорит, что на предприятиях Бобруйска давят и вынуждают оставлять подписи за выдвижение Лукашенко.

«Лукашенко, скажи спасибо, что белорусы терпели тебя столько лет. За него уже давно никто не голосует. Уходи!», - высказывается жительница Бобруйска.

«За всех кроме Лукашенко»

Люди подходят к журналистам и рассказывают о жизни: нет работы, нечем кормить детей, вынужденно уезжают работать за границу, чтобы что-то заработать. Бобруйчане говорят, что хотят реформ:

«Мы упали на дно, надо что-то делать.

«Люди уезжают, живут в фургонах, едят доширак, чтобы прокормить детей здесь».

«Мы достойны большего. Сколько можно терпеть».

«Сколько можно, мы хотим нового, нового руководителя».

«Мы в Европе, и мы в *опе», – еще одно мнение жителя Бобруйска.

Сборщики говорят, что настроение хорошее, много людей подписываются.

«Хуже не будет. Мне 70 лет и я вынужден работать, потому что не выживу», — говорит бывший военный, который пришел на пикет.

«Даже бабушки плачут, просят Лукашенко уйти»

Опрошенные бобруйчане называют задержание Сергея Тихановского беззаконием и цирком.

«Народ уже встал на дыбы!»

За Светлану Тихановскую собирают подписи 8 человек, за Валерия Цепкало – 4.

«Надо будет идти на площадь – пойду на площадь. Я не боюсь. Сколько можно!» – говорит женщина из инициативной группы Валерия Цепкало.