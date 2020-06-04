В Гродно задержали сразу двух членов инициативной группы Светланы Тихановской 10 4.06.2020, 17:42

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задержание Владимира Книги

Задержания проходили даже на легальном пикете по сбору подписей.

В Гродно задержали Ольгу Корякину — координатора инициативной группы Светланы Тихановской по Гродненской области. Об этом сообщает ПЦ «Вясна».

По информации правозащитников девушку забрали с места работы на мини-рынке на улице Поповича.

Ольга Корякина — девушка задержанного 29 мая в Гродно Дмитрия Фурманова, который проходит подозреваемым по уголовному делу по статье 364 УК «Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел». Его задержали вместе с Сергеем Тихановским на пикете в Гродно.

Сегодня, 5 июня, также был задержан волонтер инициативной группы Светланы Тихановской Владимир Книга. Его увезли в неизвестном направлении. Его задержали прямо на легальном пикете по сбору подписей.