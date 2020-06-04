На Майдане Незалежности в Киеве поддержат Сергея Тихановского

На Майдане Незалежности в Киеве поддержат Сергея Тихановского4
- 4.06.2020, 17:20
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В столице Украины пройдет акция солидарности с белорусскими политзаключенными.
Завтра, 5 июня, в 17:00, на Майдане Незалежности в столице Украине Киеве пройдет акция солидарности с белорусскими политзаключенными.
Сбор участников акции пройдет возле Монумента Независимости Украины.
Напомним, завтра в Минске также пройдет акция солидарности с Сергеем Тихановскими и другими активистами и оппозиционными политиками, задержанными за последнее время в Беларуси.
Легальный пикет, на котором можно будет высказать слова солидарности и поддержки, пройдет 5 июня, в 18:00, возле минского ГУМа.