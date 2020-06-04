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На Майдане Незалежности в Киеве поддержат Сергея Тихановского

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  • 4.06.2020, 17:20
  • 3,126
На Майдане Незалежности в Киеве поддержат Сергея Тихановского

В столице Украины пройдет акция солидарности с белорусскими политзаключенными.

Завтра, 5 июня, в 17:00, на Майдане Незалежности в столице Украине Киеве пройдет акция солидарности с белорусскими политзаключенными.

Сбор участников акции пройдет возле Монумента Независимости Украины.

Напомним, завтра в Минске также пройдет акция солидарности с Сергеем Тихановскими и другими активистами и оппозиционными политиками, задержанными за последнее время в Беларуси.

Легальный пикет, на котором можно будет высказать слова солидарности и поддержки, пройдет 5 июня, в 18:00, возле минского ГУМа.


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