Алесь Круткин приговорен к 15 суткам ареста 4 4.06.2020, 18:07

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Алесь Круткин

Против видеоблогера сфабриковано очередное дело.

Активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» осудили в Центральном суде Минска.

Как сообщает адвокат Галина Изолина, Алесю Круткину дали 15 суток административного ареста, которые он будет отбывать в изоляторе на улице Окрестино. Также назначено новое дело в отношении активиста, оно будет рассмотрено 22 июня.

Напомним, вчера в доме видеоблогера прошел обыск, а сам Алесь Круткин был задержан.