Алесь Круткин приговорен к 15 суткам ареста

Алесь Круткин приговорен к 15 суткам ареста4
- 4.06.2020, 18:07
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Против видеоблогера сфабриковано очередное дело.
Активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» осудили в Центральном суде Минска.
Как сообщает адвокат Галина Изолина, Алесю Круткину дали 15 суток административного ареста, которые он будет отбывать в изоляторе на улице Окрестино. Также назначено новое дело в отношении активиста, оно будет рассмотрено 22 июня.
Напомним, вчера в доме видеоблогера прошел обыск, а сам Алесь Круткин был задержан.