Михаил Бондаренко: Каждый из нас может приблизить момент свободы 2 4.06.2020, 18:19

2,682

Михаил Бондаренко

Почувствуйте атмосферу перемен.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Михаил Бондаренко рассказал о важности пикета, который состоится 5 июня в 18.00 около ГУМа в Минске:

- Я считаю, что прийти – это важно. Важно, потому что так каждый из нас сможет выразить свою поддержку всем тем, кто сейчас находится за решеткой, всем, кто прилагает усилия для того, чтобы наша страна наконец стала свободной.

Это не сложно. Просто прийти, окунуться в атмосферу свободы, почувствовать общее желание перемен.

Чем больше нас будет – тем скорее мы приблизимся к долгожданной победе.