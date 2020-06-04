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Мозырский фермер рассказал, как у него искали соратника Тихановского

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  • 4.06.2020, 19:00
  • 6,368
Мозырский фермер рассказал, как у него искали соратника Тихановского
фермер Александр Венгурa
фото: "Cтрана для жизни" (youtube)

В агрогородке Прудок Мозырского района в частном доме фермера ночью прошел обыск.

В агрогородке Прудок Мозырского района в частном доме фермера Александра Венгуры ночью прошел обыск. О фермере Вингуре ранее снимал сюжет Сергей Тихановский, пишет «Радыё Свабода».

«Террор был страшный! Налетели 18 милиционеров, но все в штатском, весь дом — и мой, и мамин — перевернули вверх дном», — сказал Александр.

По словам Александра, события развивались так. К нему в Прудок около 12 ночи приехали люди в штатском, никто не представлялся. Их было 18 человек.

«Были и на брестских, и на минских номерах. Оказалось, они искали Диму Попова — он работал оператором у Сергея Тихановского. Дима, правда, был у нас, но он сбежал. Задержали меня, Александра Цуранова — он администратор канала «Мозырь для жизни» — и Дениса Колоса. Выпрашивали, где Дима Попов. Перевернули весь дом мой, забрали технику, компьютер, потом ворвались к моей матери. Я такого террора еще не видел! Матери вывернули палец. У племянницы отобрали телефон. Это ужас, натуральный террор!» — сказал Александр Венгура.

Его, Цуранова и Колоса опросили в милиции, спрашивали об операторе Дмитрии Попове. Последнего задержали спустя некоторое время под Мозырем.


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