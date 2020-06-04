Журналистов «Белсата» задержали после стрима с пикетов в Бобруйске 13 4.06.2020, 19:14

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Алесь Борозенко

фото: belsat.eu

Их остановила машина ГАИ на выезде из города.

Как сообщила журналистка-фрилансер Елена Дубовик, которая сотрудничает с «Белсатом», ее вместе с оператором Александром Борозенко задержали в Бобруйске, когда они возвращались в Минск, передает «Белсат».

«Нам сказали ехать за машиной ГАИ в РОВД, так как в отношении нас ведется административное дело. С ними было еще 2 сотрудника ОМОН. Они меня отдельно забрали», – сообщила Елена.

Что с ними пока точно неизвестно: телефон Елены выключен, а Александр Борозенко не берет трубку.

В отделении милиции Первомайского района Бобруйска говорят, что Елена Дубовик находится в Управлении внутренних дел Бобруйского горисполкома. В КУС говорят, что журналистка в отделении милиции.

Александр Борозенко запустил стрим в своем профиле Facebook. Там видно, что он не находится в отделении милиции, сотрудники ГАИ проверяли его документы и изымали флеш-карточку из камеры.

Он сказал, что Елену опрашивают для составления протокола.

Сегодня они вели стрим со сбора подписей за Светлану Тихановскую.