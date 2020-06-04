Польша снова направила в Беларусь конвой с гуманитарной помощью 17 4.06.2020, 19:18

5,371

Фото: gov.pl

40 фур везут 300 тонн груза.

Польша снова отправляет в Беларусь конвой с гуманитарной помощью для борьбы с COVID-19. Так, в нашу страну следует караван из 40 фур с 300 тоннами техники и средств защиты. Это самая большая гуманитарная помощь в истории современной Польши, которую она когда-либо оказывала другим государствам, сообщает Министерство иностранных дел Польши.

Гуманитарную помощь для Беларуси предоставляет Министерство здоровья соседней страны, Агентство материальных резервов, Агентство промышленного развития и польский производитель лекарств TZF Polfa S.A. Посредником выступает Международный фонд солидарности.

Реализация проекта стала возможной благодаря участию Государственной противопожарной службы, пограничной службы и полиции.

Часть помощи привезут в Гродно завтра, 5 июня. Она предназначена для больниц области, остальной груз доставят в Минск, откуда все необходимое должны будут распределить по регионам в соответствии с текущими потребностями, о которых польской стороне сообщило правительство Беларуси.

Это уже второй конвой гуманитарной помощи, которую оказывает Польша Беларуси.

фото: tymon markowski / msz