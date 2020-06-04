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Сборщик подписей за Лукашенко в Дрогичине убежал от журналиста

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  • 4.06.2020, 19:43
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Сборщик подписей за Лукашенко в Дрогичине убежал от журналиста
иллюстрационное Фото: cdn2.hubspot.net

Собирать подписи за «Сашу 3%» стало стыдно.

Корреспондент сайта "Первый регион" в Дрогичине не смог подписаться за выдвижение Александра Лукашенко кандидатом в президенты.

Редакция получила сведения, что подписи за Лукашенко в обеденный перерыв в Дрогичинском районном центре дополнительного образования детей и молодежи будет собирать начальник отдела образования Дмитрий Игнатчик.

В самом городе журналисты не нашли никаких пикетов — ни за Лукашенко, ни за его конкурентов. Поэтому и решили пойти на пункт сбора подписей.

Журналист попытался узнать у чиновника, каким образом тот попал в инициативную группу Лукашенко и заставляют ли педагогов подписываться за выдвижение руководителя государства. Игнатчик уклонялся от разговора, а в конце концов оставил бумаги на столе, а сам убежал в соседний кабинет с вывеской "Драматический кружок".


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