Сенаторы США подготовили санкции против «Северного потока-2» 2 4.06.2020, 20:01

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фото: maksim shemetov (reuters)

Документ подготовлен сенаторами от обеих партий.

В Сенате США подготовлен законопроект о новых санкциях против компаний, участвующих в сооружении газопровода "Северный поток-2".

Документ подготовлен сенаторами от обеих партий - республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шахин. Они были и соавторами поправки к закону о военных расходах США, принятому в декабре прошлого года, согласно которой под санкции должны попасть компании, занимающиеся укладкой труб для газопровода по дну Балтийского моря. Из-за угрозы санкций работы по сооружению "Северного потока-2" были остановлены, передает svoboda.org.

Новый законопроект предусматривает введение санкций не только против компаний, которые непосредственно занимаются укладкой труб, но и против тех, кто оказывает им юридическую помощь или страховые услуги. Reuters приводит слова Круза о том, что законопроект предусматривает, что компании "связанные с судами, которые участвуют в сооружении газопровода, немедленно столкнутся с разрушительными санкциями".

Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл ранее заявлял, что Соединенные Штаты намерены ввести новые санкции против компаний и лиц, связанных со строительством газопровода "Северный поток-2", причем, по его словам, одобрение законопроекта о санкциях может пройти в ускоренном порядке.

После отказа от достройки газопровода компании Allseas к укладке труб у побережья Дании и Германии может быть привлечено судно "Академик Черский". Недавно оно сменило владельца и теперь формально не принадлежит структурам "Газпрома". "Академик Черский" находится в германском порту Мукран. Именно в порту Мукран сейчас находятся трубы, которые должны быть уложены для завершения проекта. Укладка труб, однако, пока не возобновлена.