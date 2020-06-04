закрыть
4 июня 2020, четверг, 21:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы продолжают фотографировать «скорые» в регионах страны

  • 4.06.2020, 20:07
  • 2,446
Белорусы продолжают фотографировать «скорые» в регионах страны
фото: телеграм-канал «Баста!»

Новые фотографии.

Белорусы продолжают фотографировать «скорые» в городах. Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».

Новые очаги заражения Covid-19 в Минске. Улицы Кольцова, 5, Неманская, 68, Ольшевского, 51. Медики проверяют состояние зараженных.

Новые фото из регионов. Брест, Сальникова, 6. Бобруйск, 50-и лет ВЛКСМ. Минский район, агрогородок Лесной, 31А. Минский район, агрогородок Михановичи, Молодежная, 4.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко чувствует себя очень неуверенно
Лукашенко чувствует себя очень неуверенно Валерий Карбалевич
Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него
Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него Блогер «Серый кот»
Выбор уже сделан
Выбор уже сделан Андрей Санников
Ключ к победе
Ключ к победе Наталья Радина