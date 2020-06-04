Белорусы продолжают фотографировать «скорые» в регионах страны
- 4.06.2020, 20:07
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Новые фотографии.
Белорусы продолжают фотографировать «скорые» в городах. Об этом сообщает телеграм-канал «Баста!».
Новые очаги заражения Covid-19 в Минске. Улицы Кольцова, 5, Неманская, 68, Ольшевского, 51. Медики проверяют состояние зараженных.
Новые фото из регионов. Брест, Сальникова, 6. Бобруйск, 50-и лет ВЛКСМ. Минский район, агрогородок Лесной, 31А. Минский район, агрогородок Михановичи, Молодежная, 4.