Саша 3% и ложь от БелТА

Саша 3% и ложь от БелТА11
- Андрей Шуман
- 4.06.2020, 20:29
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Саша, у тебя 3%, успокойся, социологи с этим ничего поделать не могут.
Вся Беларусь узнала, что ею руководит Саша 3%. БелТА напечатала мнение директора Института Социологии НАН Беларуси, что все онлайн-опросы далеки от реального общественного мнения. И что у Саши не 3%, а больше.
Сегодня директор института официально заявил, что он ничего такого не говорил. Потребовал удалить новость и принести публичные извинения.
Саша, у тебя 3%, успокойся, социологи с этим ничего поделать не могут.
Андрей Шуман, Facebook