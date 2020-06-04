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Саша 3% и ложь от БелТА

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  • Андрей Шуман
  • 4.06.2020, 20:29
  • 5,416
Саша 3% и ложь от БелТА
Андрей Шуман
фото: facebook

Саша, у тебя 3%, успокойся, социологи с этим ничего поделать не могут.

Вся Беларусь узнала, что ею руководит Саша 3%. БелТА напечатала мнение директора Института Социологии НАН Беларуси, что все онлайн-опросы далеки от реального общественного мнения. И что у Саши не 3%, а больше.

Сегодня директор института официально заявил, что он ничего такого не говорил. Потребовал удалить новость и принести публичные извинения.

Саша, у тебя 3%, успокойся, социологи с этим ничего поделать не могут.

Андрей Шуман, Facebook


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