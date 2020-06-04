Саша 3% и ложь от БелТА 11 Андрей Шуман

4.06.2020, 20:29

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Андрей Шуман

фото: facebook

Саша, у тебя 3%, успокойся, социологи с этим ничего поделать не могут.

Вся Беларусь узнала, что ею руководит Саша 3%. БелТА напечатала мнение директора Института Социологии НАН Беларуси, что все онлайн-опросы далеки от реального общественного мнения. И что у Саши не 3%, а больше.

Сегодня директор института официально заявил, что он ничего такого не говорил. Потребовал удалить новость и принести публичные извинения.

Саша, у тебя 3%, успокойся, социологи с этим ничего поделать не могут.

Андрей Шуман, Facebook