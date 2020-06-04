закрыть
4 июня 2020, четверг, 21:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Войска генерала Хафтара отступили от Триполи

1
  • 4.06.2020, 20:44
  • 1,428
Войска генерала Хафтара отступили от Триполи
Халифа Хафтар

Начавшаяся 14 месяцев назад попытка сил Хафтара взять столицу Ливии завершилась неудачей.

Отряды Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара полностью покинули окрестности Триполи - после ряда поражений от сил Правительства национального согласия, которые противостоят им в гражданской войне, передает svoboda.org.

Таким образом, начавшаяся 14 месяцев назад попытка сил Хафтара взять столицу Ливии завершилась неудачей.

Противникам Хафтара удалось занять международный аэропорт и другие районы к югу от Триполи.

Отступление сил Хафтара не означает прекращения боевых действий - они продолжаются, несмотря на то, что обе стороны конфликта выражали согласие на переговоры о перемирии.

В Ливии идёт гражданская война. Сейчас запад и столицу Ливии контролирует Правительство национального согласия. Его признаёт ООН и страны Запада. Военную поддержку ему оказывает Турция. Восток и часть юга страны находятся под контролем так называемой Ливийской национальной армии Хафтара, формально представляющей Палату представителей Ливии, которая заседает в Тобруке. Ей в свою очередь помогают ОАЭ и Египет.

Хафтар неоднократно посещал Москву, вел переговоры с высокопоставленными российскими представителями. Официально Россия не поддерживает ни одну из сторон конфликта, однако имеется множество свидетельств о присутствии на территории, контролируемой отрядами Хафтара, бойцов так называемой ЧВК Вагнера.

Африканское командование Вооруженных сил США на прошлой неделе заявило, что Россия недавно перебросила в Ливию не менее 14 боевых самолетов, которые размещены на воздушной базе ЛНА в центральной части страны. В Москве отрицают переброску самолетов.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко чувствует себя очень неуверенно
Лукашенко чувствует себя очень неуверенно Валерий Карбалевич
Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него
Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него Блогер «Серый кот»
Выбор уже сделан
Выбор уже сделан Андрей Санников
Ключ к победе
Ключ к победе Наталья Радина