Войска генерала Хафтара отступили от Триполи 1 4.06.2020, 20:44

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Халифа Хафтар

Начавшаяся 14 месяцев назад попытка сил Хафтара взять столицу Ливии завершилась неудачей.

Отряды Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара полностью покинули окрестности Триполи - после ряда поражений от сил Правительства национального согласия, которые противостоят им в гражданской войне, передает svoboda.org.

Таким образом, начавшаяся 14 месяцев назад попытка сил Хафтара взять столицу Ливии завершилась неудачей.

Противникам Хафтара удалось занять международный аэропорт и другие районы к югу от Триполи.

Отступление сил Хафтара не означает прекращения боевых действий - они продолжаются, несмотря на то, что обе стороны конфликта выражали согласие на переговоры о перемирии.

В Ливии идёт гражданская война. Сейчас запад и столицу Ливии контролирует Правительство национального согласия. Его признаёт ООН и страны Запада. Военную поддержку ему оказывает Турция. Восток и часть юга страны находятся под контролем так называемой Ливийской национальной армии Хафтара, формально представляющей Палату представителей Ливии, которая заседает в Тобруке. Ей в свою очередь помогают ОАЭ и Египет.

Хафтар неоднократно посещал Москву, вел переговоры с высокопоставленными российскими представителями. Официально Россия не поддерживает ни одну из сторон конфликта, однако имеется множество свидетельств о присутствии на территории, контролируемой отрядами Хафтара, бойцов так называемой ЧВК Вагнера.

Африканское командование Вооруженных сил США на прошлой неделе заявило, что Россия недавно перебросила в Ливию не менее 14 боевых самолетов, которые размещены на воздушной базе ЛНА в центральной части страны. В Москве отрицают переброску самолетов.