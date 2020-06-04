Виктор Бабарико: Впервые с 1994 года мы видими попытку честной избирательной кампании 12 4.06.2020, 20:54

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Виктор Бабарико

Фото: babariko.by

Экс-банкир во время встречи в Витебске со своей инициативной группой сделал странное заявление.

Во время встречи Виктора Бабарико со своей инициативной группой в Витебске журналист «Белсата» поинтересовался у экс-банкира, как он может охарактеризовать предвыборную ситуацию в Беларуси.

- Первое. Я здесь соглашусь с председателем ЦИК госпожой Ермошиной, когда она сказала сначала, что «я думала, что это будет самая скучная кампания в Беларуси», а потом сегодня сказала, «что это самая трудная кампания в Беларуси». Это правда. И я скажу вам, почему. Потому что это впервые попытка честной избирательной кампании. Мы никогда с 1994 года таких кампаний не видели. Поэтому, общее мое отношение - это на самом деле возможность сделать честные выборы. Это вот то, что происходит. И кому это не нравится, тот, собственно, и провоцирует срыв честных нормальных выборов. Вот это мой ответ, что происходит с сегодняшней избирательной кампанией и чем она отличается.