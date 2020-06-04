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Коронавирус выявлен в колледже Гомеля

  • 4.06.2020, 21:00
Коронавирус выявлен в колледже Гомеля

Введен масочный режим.

Вспышка коронавируса в Гомельском государственном дорожно-строительном колледже. Введен масочный режим, передает телеграм-канал “Баста!”.

"В Гомельском государственном дорожно-строительном колледже у студентки нашли "корону", - пишет читатель. - К нам заходила администрация и подтвердила эту информацию, сказав, что эта девочка в последний раз была на занятиях 29 мая. Всю группу, где училась та девочка отправили на дистанционное обучение, а всем другим сказали ходить на занятия как обычно.

С завтрашнего дня в учебном заведении вводится масочный режим".

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