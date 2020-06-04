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Майнер из-за сбоя получил криптовалюты на $18 млн

  • 4.06.2020, 21:04
Майнер из-за сбоя получил криптовалюты на $18 млн

Пользователь за один блок добыл 5 млрд токенов из всего 21 млн возможных.

В сети криптовалюты Bitgrin случился сбой. Майнер за нахождение одного блока получил 5 млрд XBG или почти $18 млн по текущему курсу. При этом совокупная эмиссия актива составляет всего 21 млн токенов. Таким образом майнер за раз добыл на 24 000% монет больше, чем их всего должно было существовать, передает РБК.

Одним из первых о проблеме сообщил агрегатор Coinmarketcap. На странице Bitgrin он опубликовал предупреждение о «миллиардах выпущенных токенах». Позже выяснилось, что к произошедшему причастен ведущий разработчик проекта Фаразен. В интервью Cointelegraph он рассказал, что монеты были добыты в результате неполадки и все достались ему.

Страница криптовалюты Bitgrin (Фото: Coinmarketcap.com)

Фаразен отметил, что перевел все 5 млрд намайненых токенов на адрес, к которому ни он и никто другой не имеет доступа. Однако доказать это невозможно. Поэтому разработчик пообещал произвести хардфорк в сети криптовалюты, чтобы убедить пользователей в устранении монет из оборота.

22 апреля майнеры при помощи манипуляций в сети стейблкоинов PegNet увеличили баланс своего кошелька с $11 до $6,7 млн. Четыре хакера за 20 минут завладели 70% вычислительных мощностей системы, благодаря чему смогли многократно увеличить курс стейблкоина pJPY, привязанного к японской иене. После этого активы были переведены в токен pUSD, но ликвидировать на бирже их не удалось.


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