Биологи открыли новый вид естественного камуфляжа 4.06.2020, 21:15

Ученые рассказали о необычном камуфляже стеклянных лягушек.

Ученые из Университета Бристоля, Университета МакМастера и Университета Лас Америкас Кито рассказали о новом виде естественного камуфляжа. Оказалось, что стеклянные лягушки являются обладателями особой разновидности природной маскировки, сообщает "Популярная механика".

Ученые использовали комбинацию поведенческих испытаний в полевых условиях и компьютерного визуального моделирования. Это позволило им выяснить, что, хотя прозрачность стеклянной лягушки и действует как камуфляж, ее механизм отличается от "настоящей" прозрачности объектов.

"Лягушки всегда зеленые, но кажутся светлее и темнее в зависимости от фона. Такое изменение яркости делает лягушек менее заметными на фоне их непосредственного окружения, преимущественно состоящего из зеленых листьев. Мы также обнаружили, что лапки прозрачнее чем тело, так что, когда они прижаты к боку лягушки в состоянии покоя, возникает диффузный градиент от цвета листа к цвету лягушки, без выраженных острых краев. Данное обстоятельство предполагает новую форму камуфляжа: "диффузию по краям", - заявил ведущий автор исследования Джеймс Барнетт.

По его словам, во время научных дискуссий ученые расходятся во мнении о том, насколько "прозрачными" можно считать стеклянных лягушек. "Прозрачность, по сути, является идеальным камуфляжем. Она встречается у водных видов относительно редко, и возникает, когда ткани животных имеют такой же показатель преломления, что и окружающая вода. Однако у воздуха и тканей показатели преломления различаются довольно сильно, поэтому у наземных видов с прозрачностью все должно быть хуже. Действительно, прозрачные земные существа встречаются крайне редко. Хотя стеклянные лягушки и являются одним из наиболее часто упоминаемых примеров "наземной" прозрачности, их редкая зеленая пигментация означает, что лучше описывать этих животных как полупрозрачных", - добавил Барнетт.