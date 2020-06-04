Минчанку с подтвержденным COVID-19 отправили лечиться домой 4.06.2020, 21:32

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Ее муж, пожилые родители и дети – контакты первого уровня.

Жительницу Минска с подтвержденным Covid-19 отправили лечиться домой. Ее муж, пожилые родители и дети – контакты первого уровня, но их здоровьем никто даже не поинтересовался. Работники санстанции тоже не приехали, пишет телеграм-канал “Баста!”.

"22 мая у меня поднялась температура, - пишет минчанка. - Врач из 17-й поликлиники Минска диагностировал на дому бронхит.

26 мая при посещении поликлиники меня направили в отдельный блок для "ковидных", сделали рентген: всё отлично, лёгкие чистые, анализ крови - не очень, поэтому назначили антибиотик.

Состояние ухудшалось с каждым днем: все признаки Covid-19. 1 июня сделала платно КТ: двухсторонняя пневмония и коронавирус. 2 июня бригада из 17 поликлиники зафиксировала диагноз, назначили новый курс антибиотиков и взяли подписку о самоизоляции. Сказали ждать звонка из санстанции, чтобы сообщить о контактах первого уровня. Сегодня 4 июня: мне никаких звонков, сама никуда не могу дозвониться - заняты все номера санстанции и горячая линия Минздрава.

Я сотрудник учреждения образования, у меня 2 детей, муж и пожилые родители, у которых такие же симптомы, как и у меня. Все они являются контактами первого уровня, равно как и коллеги по работе. Но нельзя портить статистику!"

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