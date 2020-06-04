«Репортеры без границ» призвали Лукашенко не ограничивать свободу прессы 5 4.06.2020, 21:38

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Власти не дают освещать деятельность возможных соперников диктатора на выборах и ситуацию с COVID-19.

Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) призывает Александра Лукашенко не препятствовать независимой работе журналистов в преддверии выборов президента страны. "В настоящее время режим пытается жестко пресечь публикации о возможных соперниках действующего президента на грядущих выборах", - говорится в пресс-релизе организации, опубликованном в четверг, 4 июня, передает DW.

За прошедшие недели в Беларуси были задержаны, арестованы или оштрафованы как минимум шесть журналистов, напоминает RSF. В их числе - известный в Беларуси блогер Сергей Тихановский, который собирался баллотироваться в президенты страны.

Освещение пандемии коронавируса в Беларуси

С проблемами сталкиваются и белорусские журналисты, освещающие тему пандемии COVID-19, указывают в RFS. По данным организации, сотрудники СМИ, объективно освещающие пандемию коронавируса и состояние системы здравоохранения в Беларуси, обвиняются в том, что они "сеют панику" или "вредят своей стране", говорится в сообщении организации.

Комментируя сложившуюся в Беларуси ситуацию, глава отделения "Репортеров без границ" в Германии Кристиан Мир (Christian Mihr) заметил, что запрет на освещение деятельности возможных соперников на выборах - это "сигнал слабости", который "не говорит о политической дальновидности". "Многие граждане в Беларуси по праву возмущены политическим руководством. Пытаясь сохранить государственную монополию на информацию и скрыть истинные масштабы пандемии коронавируса, власти вредят, в первую очередь, населению страны", - подчеркнул Мир.

В рейтинге стран по уровню свободы прессы, составленном организацией "Репортеры без границ", Беларусь занимает 153-е место из 180.