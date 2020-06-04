закрыть
5 июня 2020, пятница, 0:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Репортеры без границ» призвали Лукашенко не ограничивать свободу прессы

5
  • 4.06.2020, 21:38
  • 3,662
«Репортеры без границ» призвали Лукашенко не ограничивать свободу прессы

Власти не дают освещать деятельность возможных соперников диктатора на выборах и ситуацию с COVID-19.

Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) призывает Александра Лукашенко не препятствовать независимой работе журналистов в преддверии выборов президента страны. "В настоящее время режим пытается жестко пресечь публикации о возможных соперниках действующего президента на грядущих выборах", - говорится в пресс-релизе организации, опубликованном в четверг, 4 июня, передает DW.

За прошедшие недели в Беларуси были задержаны, арестованы или оштрафованы как минимум шесть журналистов, напоминает RSF. В их числе - известный в Беларуси блогер Сергей Тихановский, который собирался баллотироваться в президенты страны.

Освещение пандемии коронавируса в Беларуси

С проблемами сталкиваются и белорусские журналисты, освещающие тему пандемии COVID-19, указывают в RFS. По данным организации, сотрудники СМИ, объективно освещающие пандемию коронавируса и состояние системы здравоохранения в Беларуси, обвиняются в том, что они "сеют панику" или "вредят своей стране", говорится в сообщении организации.

Комментируя сложившуюся в Беларуси ситуацию, глава отделения "Репортеров без границ" в Германии Кристиан Мир (Christian Mihr) заметил, что запрет на освещение деятельности возможных соперников на выборах - это "сигнал слабости", который "не говорит о политической дальновидности". "Многие граждане в Беларуси по праву возмущены политическим руководством. Пытаясь сохранить государственную монополию на информацию и скрыть истинные масштабы пандемии коронавируса, власти вредят, в первую очередь, населению страны", - подчеркнул Мир.

В рейтинге стран по уровню свободы прессы, составленном организацией "Репортеры без границ", Беларусь занимает 153-е место из 180.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко чувствует себя очень неуверенно
Лукашенко чувствует себя очень неуверенно Валерий Карбалевич
Минск, ГУМ, 5 июня, 18:00
Минск, ГУМ, 5 июня, 18:00 «Обратный отсчет»
Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него
Сергей бился за нас. Сейчас наша очередь биться за него Блогер «Серый кот»
Выбор уже сделан
Выбор уже сделан Андрей Санников