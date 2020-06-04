Коронавирус выявлен в Осиповичском районe 4.06.2020, 21:41

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Есть умершие.

Читатели сообщают о новых случаях Covid-19 в Осиповичском районе Могилевской области. Есть умершие.

"Завуч средней школы №1 в Осиповичах сегодня озвучила информацию, что за ночь госпитализировали 20 человек с пневмонией", - пишет читатель телеграм-канала “Баста!”.

"В деревне Вязье Осиповичского района от коронавируса умерла женщина. Перед этим больше месяца назад в Могилев с коронавирусом забирали двух пенсионеров. Информация нигде не афишируется, жители деревни передают новости друг другу. Нам о смерти жительницы деревни сообщил знакомый. По прежнему нет никакой информации о ситуации с коронавирусом в самих Осиповичах и районе", - сообщает подписчик.

"За последнюю неделю в ЦРБ в Осиповичах умерли как минимум трое человек от "пневмоний". В документах указываются иные причины. Все – из деревень района", - пишет читатель.

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