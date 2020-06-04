США и Иран обменялись заключенными
- 4.06.2020, 21:45
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Штаты не имеют с Ираном дипломатических или консульских отношений.
Профессор из Ирана Сирус Асгари, который был арестован в США в 2019 году по обвинению в хищении коммерческой тайны, 3 июня вернулся на родину, об этом сообщило агентство IRNA, передает gordonua.com.
Американский суд оправдал ученого, однако он был снова взят под стражу, теперь – из-за нарушения иммиграционных норм, напоминает агентство.
СМИ сообщали, что выдача Асгари затягивалась из-за того, что он заразился коронавирусом и находился под медицинским наблюдением.
В обмен Иран согласился освободить из тюрьмы ветерана военно-морских сил США Майкла Уайта, который находился под стражей с 2018 года по обвинению в оскорблении иранских властей.
4 июня президент США Дональд Трамп написал в Twitter: "Рад сообщить, что ветеран флота Майкл Уайт, который в течение 683 дней был в тюрьме в Иране, находится на швейцарском самолете, который только что покинул воздушное пространство Ирана. Мы ожидаем, что он скоро будет дома со своей семьей в Америке".
Глава Белого дома поблагодарил Швейцарию за посредничество.
....I will never stop working to secure the release of all Americans held hostage overseas! Thank you Switzerland for your great assistance.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020
Штаты не имеют с Ираном дипломатических или консульских отношений. США ввели против Ирана ряд санкций из-за нарушения Тегераном условий ядерной сделки. Вашингтон также обвиняет Иран в финансировании международного терроризма.