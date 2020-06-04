В квартире матери Сергея Тихановского в Гомеле проходит обыск 23 4.06.2020, 21:51

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3 июня и 4-го обыски проходили на даче и в офисе Тихановского.

Обыск проходит в квартире 69-летней матери Сергея Тихановского в Гомеле. Об этом tut.by стало известно от Софии Тихановской.

По словам Софии Ефремовны, домой, в двухкомнатную квартиру в Гомеле, ее привезли после СК. До того, напомним, женщина сутки провела на даче, где тоже шел обыск.

— Человек 10 у меня в квартире сейчас, — рассказала женщина

Напомним, 3 июня и 4-го на даче и в офисе Тихановского в Гомеле прошли обыски.

Сам Сергей Тихановский сейчас находится в СИЗО № 1 в Минске.