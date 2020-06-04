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Новые случаи COVID-19 зафиксированы в Минской области

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  • 4.06.2020, 22:01
  • 2,657
Новые случаи COVID-19 зафиксированы в Минской области

Очаги заражения выявлены в Молодечно, Столбцах, Минском и Копыльском районах.

Новые случаи Covid-19 в Минской области. Читатели сообщают об очагах заражения в Молодечно, Столбцах, Минском и Копыльском районах.

"Коронавирус подтвержден у нескольких сотрудников Ждановичского сельсовета. Дезинфекция должна проводиться в 16:00 сегодня, 4 июня. Не до начала работы, а уже после. Какой смысл ее проводить?" - спрашивает читатель телеграм-канал “Баста!”.

"В Столбцах сейчас 440 положительных мазков на Covid-19 методом ПЦР и ещё 95 положительных экспресс-тестов. Всего 535 положительных", - пишет источник, знакомый с ситуацией в городе.

"Минская область, Копыльский район, агрогородок Лесное. Вспышка короны. Семья 23 мая праздновала юбилей в совхозной столовой. Внук - кадет из Слуцкого училища, дома, в Лесном, на изоляции. Заболели члены семьи. После юбилея столовую не обрабатывали. Ежедневно кормят обедами около 100 работников", - сообщает подписчик.

"Молодечно. Завод строительных конструкций ОАО Минскжелезобетон. Есть подтвержденные случаи заражения коронавирусом", - пишет читатель.

"Подтвержденный "ковид" у воспитателя, которая каждый день по три раза все комнаты обходила в общежитии медколледжа. Молодечно, улица Великий Гостинец, 44А", - сообщает подписчик.

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