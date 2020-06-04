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Милиционер расплакался, мечтая об Оскаре

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  • 4.06.2020, 23:05
  • 6,168
Милиционер расплакался, мечтая об Оскаре
Фото: Эдуард ОЛИФЕРУК / b-g.by

В Бресте появилось уникальное граффити.

На стене в центре Бреста утром 4 июня брестчане заметили свеженький стрит-арт, связанный с недавними событиями в Гродно. «Брестская газета» узнала, где это, и тоже сделала фото. Неизвестный художник изобразил милиционера, сидящего на лавочке, который плачет и думает об Оскаре.

Фото: Эдуард ОЛИФЕРУК / b-g.by
Фото: Эдуард ОЛИФЕРУК / b-g.by

А вот фото, которое послужило основой для создания стрит-арта. Оно сделано вскоре после задержания блогера Сергея Тихановского.


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