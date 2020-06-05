Бразилия обошла Италию по количеству умерших от коронавируса 5.06.2020, 7:55

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ФОТО: ANDRESSA ANHOLETE / GETTY IMAGES

При этом власти страны заявили о выходе из карантина.

Общее число погибших от коронавируса в Бразилии превысило число жертв инфицирования в Италии.

По данным министерства здравоохранения Бразилии, за прошедшие сутки умерло 1437 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных случаев составило 34 021, сообщает nv.ua.

Кроме того, за сутки было выявлено 30 925 новых зараженных.

Всего с начала эпидемии в Бразилии заразился уже 614 941 человек.

В Италии с начала эпидемии умерли 33 689 человек.

Бразилия занимает второе после США место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.

По оценкам ученых из Университета Вашингтона, к началу августа общее число умерших от коронавируса в Бразилии может увеличиться в пять раз — до 125 тысяч.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что теперь считают эпицентром пандемии коронавируса нового типа COVID-19 Южную и Северную Америку.

Несмотря на рост числа зараженных коронавирусом и высокую смертность, накануне Бразилия начала выходить из карантина.