Бразилия обошла Италию по количеству умерших от коронавируса
- 5.06.2020, 7:55
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При этом власти страны заявили о выходе из карантина.
Общее число погибших от коронавируса в Бразилии превысило число жертв инфицирования в Италии.
По данным министерства здравоохранения Бразилии, за прошедшие сутки умерло 1437 пациентов с коронавирусом. Общее число летальных случаев составило 34 021, сообщает nv.ua.
Кроме того, за сутки было выявлено 30 925 новых зараженных.
Всего с начала эпидемии в Бразилии заразился уже 614 941 человек.
В Италии с начала эпидемии умерли 33 689 человек.
Бразилия занимает второе после США место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.
По оценкам ученых из Университета Вашингтона, к началу августа общее число умерших от коронавируса в Бразилии может увеличиться в пять раз — до 125 тысяч.
Кроме того, в ВОЗ заявили, что теперь считают эпицентром пандемии коронавируса нового типа COVID-19 Южную и Северную Америку.
Несмотря на рост числа зараженных коронавирусом и высокую смертность, накануне Бразилия начала выходить из карантина.