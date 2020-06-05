«Легкие были поражены на 40 процентов»: история минчанки, которая сама добивалась КТ для отца 5.06.2020, 8:24

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ФОТО: ISTOCK

Спустя неделю он умер от коронавируса.

В мае у минчанки Ирины заболел отец. Всю неделю у него была повышенная температура, которая никак не сбивалась до нормы. Врач из поликлиники поставил диагноз «ОРВИ», выписал противовирусный препарат, но легче от него не становилось. Не наблюдая улучшений, Ирина по собственной инициативе записала отца на компьютерную томографию — та показала двустороннюю пневмонию и 40 процентов поражения легких. Лишь после этого его госпитализировали, но спустя неделю он умер, пишет tut.by.

В январе Петру Леоновичу, отцу Ирины, исполнилось 60 лет. В выходные 9−10 мая он впервые почувствовал себя плохо. Болезнь, рассказывает собеседница, проявила себя внезапно: резко поднялась температура.

— В те дни мы с семьей были на даче, отец остался дома. Днем он позвонил и спросил, где находится жаропонижающее. Оказалось, что температура подскочила до 38,5. Я к этому моменту начиталась про коронавирус, подумала, что нужен парацетамол, поэтому сказала, что приеду и найду ему таблетки сама.

На следующий день, 11 мая, Ирина вызвала врача на дом. Он осмотрел пациента, поставил диагноз «ОРВИ», открыл больничный и прописал препарат, который назначается при гриппе и других вирусных инфекциях. Направление на снимок или КТ Петру Леоновичу не дали, утверждает Ирина.

После этого она еще дважды вызывала врачей.

— 13 мая приехала скорая, записала кардиограмму, но речи о госпитализации или направлении на КТ не было. 15 мая я опять вызвала врача из поликлиники и настояла на том, чтобы папе хотя бы выписали антибиотики.

Тем временем, рассказывает Ирина, легче Петру Леоновичу не становилось: на протяжении всей недели температура держалась на уровне 38,5. Ее удавалось сбить до 37,5, но через несколько часов она опять росла.

Понимая, что лучше не становится, Ирина сама стала искать возможность сделать отцу компьютерную томографию. Получилось это сделать в воскресенье, 17 мая.

— У меня не было направления, но меня просто по-человечески пожалели и сказали приезжать, потому что уже восемь дней держалась температура. КТ показала двустороннюю пневмонию и 40 процентов поражения легких. Врач, который выдал мне заключение, сказала, что состояние тяжелое, у нас нет в запасе ни дня, ни даже пары часов: нужна срочная госпитализация. Выписала направление в больницу. К тому времени у отца обнаружилась сильная одышка. В заключении было указано, что пневмония, вероятно, вызвана COVID-19, средней или тяжелой степени по КТ-признакам.

После возвращения домой, рассказывает Ирина, она вызвала скорую.

— Мне не отказали в госпитализации, но меня удивили вопросы диспетчера. Она несколько раз спросила, точно ли у меня есть направление, что в нем написано, есть ли на направлении печать и так далее. Я очень терпеливо на все отвечала, понимая, что она спрашивает то, что положено. При этом я повторяла, что уже восьмые сутки температура держится не ниже 38,5 градусов, КТ показала двустороннюю пневмонию. В результате диспетчер спросила, есть ли у меня договоренность с больницей, потому что якобы мест нет. После этого я просто начала кричать.

В тот же день Петра Леоновича госпитализировали во 2-ю клиническую больницу Минска, говорит Ирина.

— У папы сразу взяли анализы и мазок на коронавирус. Пока я вернулась домой, его уже положили на кислород, назначили капельницы. Я очень боялась, что в 7 часов вечера воскресенья в отделении будет только дежурный врач и папой никто не станет заниматься до утра. Но он позвонил и сказал: «Все вокруг меня бегают, лечат». Я надеялась, что все будет хорошо.

Спустя несколько дней отца Ирины перевели в реанимацию 2-й больницы, затем — в реанимацию инфекционной.

— В больнице папу действительно спасали, за что огромное спасибо всему медперсоналу. До реанимации, пока папа был на связи, он говорил, что к нему постоянно приходили, делали манипуляции, спрашивали про самочувствие. Получается, если ты попал в больницу, тебя будут лечить, не попал — можешь сгореть дома?

Результат теста на коронавирус у Петра Леоновича оказался положительным. 25 мая его подключили к аппарату ИВЛ, через несколько часов он умер, говорит Ирина.

— Всю неделю врачи боролись за жизнь. Дома, думаю, он бы просто сгорел намного раньше, без анализов и тестов. Я решилась рассказать об этом, чтобы люди были более настойчивыми. Возможно, это спасет им жизнь.

Сама Ирина также заболела COVID-19, из-за чего попрощаться с отцом не смогла. Сейчас вместе с семьей она находится на самоизоляции.

В каких случаях скорая должна госпитализировать пациентов?

В каких случаях и при каких симптомах скорая помощь госпитализирует пациентов с COVID-19 или с подозрениями на коронавирусную инфекцию? Этот вопрос мы задали пресс-службе Министерства здравоохранения.

Пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун подробно объяснила алгоритм действий скорой в ситуациях, когда она оказывает помощь пациентам с высокой температурой.

— Доставке в стационар инфекционного профиля подлежат пациенты с температурой выше 38,5 градуса с такими сопутствующими осложнениями, как отек головного мозга, острая дыхательная недостаточность, инфекционно-токсический шок, либо при гипертермии неясной этиологии до 38,5 градуса, которая длится не менее трех дней. Такие требования установлены приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.09.2010 № 1030 «Об утверждении клинического протокола оказания скорой (неотложной) медицинской помощи взрослому населению».

Госпитализируют также тех пациентов, у которых внезапно возникает лихорадка неясного генеза, при этом температура поднимается выше 39,5 градуса. Такая норма прописана в приказе Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06.12.2012 г. № 1246 «Об утверждении алгоритма оказания медицинской помощи пациентам с остро возникшей лихорадкой».

14 апреля 2020 года вышел еще один приказ, который касается пациентов с нетяжелыми внебольничными пневмониями и пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном лечении.

— Лечению внебольничной пневмонии, не связанной с COVID-19, на дому подлежат лица в возрасте до 55 лет без сопутствующей патологии и лица старше 55 лет с клинически незначимой сопутствующей соматической патологией без признаков декомпенсации, при условии легкой степени тяжести пневмонии. Медицинская помощь пациентам с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции COVID-19 может оказываться в амбулаторных условиях, если она протекает бессимптомно либо в виде острого респираторного заболевания.