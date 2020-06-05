У людей на пикетах за Светлану Тихановскую боевой настрой 1 5.06.2020, 8:43

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Фото: gs.by

Жители Слонима рассказали, почему готовы часами стоять в очереди под дождем.

3 июня в Слониме у магазина «Евроопт» прошел пикет по сбору подписей в поддержку Светланы Тихановской. На улице шел проливной дождь, но люди стояли в очереди, чтобы отдать свои голоса за перемены. Все они хотят лучшей доли, которую ждут 26 лет. Сбор подписей начался около 18 часов, пишет «Газета Слонимская».

Представитель инициативной группы из города Лиды Артур рассказал, что он является волонтером, ездит по Гродненской области и собирает подписи в поддержку Светланы Тихановской.

— У людей, которые отдают подписи в поддержку Светланы Тихановской, боевой настрой. Очень много желающих выстраиваются в очередь, чтобы поддержать Светлану. Вчера в Ивье мы собрали более пятисот подписей, в Лиде — более двух тысяч. Сбор подписей продолжается.

Светлана:

— Кандидаты имеют право на поддержку народа. Поэтому я сегодня пришла, чтобы поддержать Светлану Тихановскую.

Сергей:

— Уже надо что-то менять.

Иван:

— Уже надо что-то менять в этой стране.

— Что бы Вы хотели изменить?

— Да все, и в лучшую сторону.

Денис:

— Хватит уже сидеть дома. Никакой перспективы нет. Я работяга, а денег нет. Рабочий человек не должен думать, как заплатить за квартиру. Надоело чувствовать себя рабом в этом государстве. Мне это государство ничего не дало. Глядя на то, как делаются ремонты, я не понимаю, куда идут мои деньги. Построили в городе железный мост, живем в лесу, неужели нельзя было построить деревянный мост? Куда вбухали деньги?

Александр:

— Хочется перемен, поэтому и пришли. Надо менять власть. В этой стране кругом бюрократия, поэтому надо это изменить.

Виктор:

— Мы, белорусы, тоже хотим свободы. После Второй мировой войны мы страну отстроили за 10 лет. Сейчас у нас полная разруха, нам нужны перемены, нужны реформы. И мы опять за десять лет отстроим страну, будет конфетка получше Польши.

Алексей:

— В стране нищета. Хочется, чтобы все изменилось в лучшую сторону, потому что часть бюджета уходит в государственные органы. Очень много милиционеров, идут задержания, даже моих друзей просто так задерживают, потому что они аполитичны. 26 лет у власти находится один и тот же президент. Что, мы хотим в центре Европы вторую Северную Корею? Там тоже много людей, которые держат власть. Мне кажется, что это когда-то должно закончиться.

Уладзімір:

Народ 26 гадоў не жыве, а выжывае. Народ зрабіў памылку ў 1994 годзе, таму ён цяпер яе выпраўляе. За гэты час змянілася шмат чаго, вырасла цэлае пакаленне, якое хоча жыць у краіне для жыцця. Хочацца, каб у наступны раз, калі прыедзе ініцыятыўная група, прыйшло больш людзей аддаваць свае галасы за чалавека, які за кароткі час паказаў, што ён зрабіў, што стараецца зрабіць для людзей. Давайце мы яму дапаможам.