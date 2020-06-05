«Батут» работает, или как Маск ужалил Рогозина 5.06.2020, 9:03

Фото: dpa/SpaceX

Пока в РФ запускают лифты с голосом Гагарина, SpaceX сделала шаг к колонизации Марса.

Люк медленно открылся, и американские и российские космонавты снова успешно «воссоединились» на Международной космической станции. Однако два российских космонавта, которые ждали своих американских коллег на станции, не увидели хорошо знакомый им «Союз». Вместо этого к МКС пристыковался космический корабль Crew Dragon — совершенно белый, словно вылетевший прямиком из американского фантастического блокбастера, пишет издание (перевод - inosmi.ru).

31 мая после 19 часов полета с момента запуска из американского Космического центра им. Кеннеди корабль Crew Dragon с космонавтами на борту завершил стыковку с Международной космической станцией. После успешного «захвата» модуль источника питания космического корабля Crew Dragon был подключен к питанию Международной космической станции.

Несомненно, это огромная победа для компании SpaceX, и даже большой взрыв крупногабаритной ракеты Starship на стартовой площадке не смог скрыть такой ошеломляющий успех. Несмотря на переполнявшие чувства, глава компании SpaceX Илон Маск не забыл обратиться к русским.

«Батут работает! — рассмеялся он на пресс-конференции. — Это внутренняя шутка для своих».

На лицах зрителей, следивших за главой SpaceX, немедленно появились понимающие улыбки. Они поняли, что человек, к которому обратился Маск, находится далеко в Москве. В 2014 году генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин высмеивал американцев: он говорил, что без космических кораблей «Союз», предоставленных Россией, США могли только «доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута».

В то время Соединенные Штаты и Россия находились в состоянии напряженности из-за украинского кризиса. Запад начал вводить санкции против России. Россия угрожала ввести ответные санкции, и не позволить американцам использовать «Союз» было одной из возможных контрмер. Как уже много раз происходило в истории, космос вновь стал геополитической проблемой.

Пилотируемые космические полеты и даже стыковки и запуски — это «жемчужина короны» в области авиакосмической промышленности. До сих пор только великие державы могли развивать эту область с помощью национальных сил. С тех пор как почти 60 лет назад Юрий Гагарин впервые полетел в космос, только Советский Союз, Соединенные Штаты и Китай освоили технологию пилотируемого запуска. Сегодня SpaceX под руководством «Железного человека» Илона Маска официально стала первой коммерческой компанией с возможностью запуска пилотируемых космических кораблей, которые даже могут осуществлять космическую стыковку.

Что дальше?

По мнению Маска, успех космического корабля Crew Dragon — это лишь малая часть более крупного плана. Несмотря на то, что в интернете у Маска всегда была репутация «выпендрежника», и он даже обвинялся в «продаже идей колонизации космоса в научно-фантастическом стиле», но успех ракет Falcon и космического корабля Crew Dragon также имеет собственный вес, и скептицизм многих людей постепенно исчезает.

Космический корабль Crew Dragon первого поколения был впервые запущен в 2010 году для доставки груза на МКС, при этом себестоимость транспортных расходов была значительно ниже по сравнению с обычной. Crew Dragon первого поколения провел в общей сложности 22 запуска, 21 из которых были успешными, и только один раз корпус был разрушен в результате взрыва ракеты. Поскольку его можно использовать повторно, стоимость запуска снижается до менее одной десятой части стоимости космического корабля, а грузоподъемность может достигать одной трети объема корабля.

Пилотируемый космический корабль второго поколения Crew Dragon, успешно состыкованный с Международной космической станцией, на этот раз также имел преимущество в виде низкой себестоимости. В настоящее время покупка места на российском космическом корабле «Союз» обходится Соединенным Штатам в сумму до 90 миллионов долларов, в то время как пилотируемому космическому кораблю Dragon требуется около 55 миллионов долларов (также называют сумму в 20 миллионов долларов), что значительно сокращает расходы НАСА на пилотируемые полеты, а сэкономленные средства можно будет направить на другие проекты.

В техническом аспекте, «самой главной технической особенностью пилотируемого космического корабля Crew Dragon является использование совершенно новой системы аварийного спасения. Космическому кораблю не требуется вышка системы аварийного покидания ракеты после запуска, и в случае возникновения аварийных ситуаций будут использоваться собственные восемь двигателей SuperDraco, — сообщил The Paper эксперт в области космонавтики Пан Чжихао. — В отличие от предыдущей системы эвакуационных двигательных блоков, космический корабль с этой системой способен эвакуироваться в любой момент фазы выведения корабля на орбиту, что делает его более безопасным».

Кроме того, «пилотируемый космический корабль Crew Dragon высоко автоматизирован, оснащен сенсорными информационными дисплеями и полностью автоматизированными системами управления. Этот запуск также послужит проверкой некоторых ведущих мировых космических технологий, что немаловажно для развития научно-технического потенциала американской космонавтики», — сказал Пан Чжихао.

После первого успешного полета SpaceX стала первой частной космической компанией, способной самостоятельно запускать пилотируемые космические корабли. Будучи частной компанией, учитывающей прибыль, SpaceX уже запустила два проекта космического туризма через агентов. В недалеком будущем четверо туристов смогут отправиться на корабле Crew Dragon в космический полет продолжительностью около пяти дней. В отличие от предыдущих программ космического туризма, пассажирам Crew Dragon не нужны профессиональные космонавты для управления кораблем, поскольку челнок может автономно достичь орбиты и вернуться с нее. В то время, когда спрос на коммерческие запуски снижается, космический туризм, вероятно, сможет предоставить некоторые возможности для получения прибыли.

Обладая заказами на запуск ракет и другими возможностями прибыли, SpaceX имеет еще более амбициозные цели по освоению космоса. Еще в 2016 году Маск объявил о «Плане колонизации Марса», надеясь построить колониальные города на поверхности красной планеты, где было подтверждено наличие воды в жидком состоянии.

Конечно, график колонизации Марса, объявленный Маском, является довольно «схематичным». Момент времени, а именно вторая половина 2020-х годов, когда он планировал высадить людей на Марсе, сейчас неуклонно приближается, а цель «перевезти миллионы людей на Марс в этом веке» все еще далека от достижения. Однако совокупный успех космического корабля Crew Dragon и ракеты Falcon как минимум показывает, что первый определяющий фактор для колонизации Марса — возможность многократного использования ракет и космических кораблей — постепенно воплощается в реальность.