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Франция предлагает продлить закрытие границ внутри Шенгена до 1 июля

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  • 5.06.2020, 9:32
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Франция предлагает продлить закрытие границ внутри Шенгена до 1 июля

Другие страны ЕС называют дату 15 июня.

Власти Франции намерены предложить странам ЕС открыть внутренние границы Шенгенской зоны с 1 июля, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

По информации телеканала, предложение планируется обсудить 5 июня в рамках видеоконференции с участием глав МИД.

Отмечается, что внутренние границы Европы предлагается открыть 15 июня. При этом к туристам не нужно будет проходить обсервацию.

Эти меры коснутся только тех стран, которые ввели их ввели в одностороннем порядке, как это сделали Великобритания и Испания.

Запрет на поездки в ЕС для граждан третьих стран по рекомендации Еврокомиссии был принят в середине марта сроком на 30 дней всеми странами ЕС, а также Швейцарией, Норвегией, Лихтенштейном и Исландией, входящих в так называемую «зону ЕС+».

Ограничения не распространяются на медперсонал, дипломатов и граждан стран ЕС, которые возвращаются домой. Также исключение сделали для людей, которые доезжают на работу через границу, и тех, кто транспортирует важные товары.


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