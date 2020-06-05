Исчез модератор соцсетей «Страны для жизни» Дмитрий Попов 16 5.06.2020, 9:43

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Местонахождение молодого человека неизвестно.

Утром 4 июня модератор соцсетей «Страны для жизни» Дмитрий Попов просил команду «Народного репортера» опубликовать это видео в случае, если к вечеру он не выйдет на связь. И не вышел, сообщает «Белсат».

«Белорусские милиционеры пытаются повесить на меня уголовное дело по факту то ли убийства, то ли ношения оружия, – рассказывает Дмитрий Попов на видео, датированном 4.06.2020. – Сегодня ночью я находился в пригороде Мозыря, когда вломились милиционеры внезапно, без объяснений, рапортов и полномочий на взлом, и не показали никаких документов».

В доме, где пребывал модератор аккаунтов «Страны для жизни» в социальных сетях, находилась женщина пожилого возраста, рассказывает молодой человек:

«Они ее били. Оторвали ей с мясом ноготь. Предполагаю, что она или уже сделала фото или сделает. Что она нафотографировала в течение трех часов, пока я прятался в этом доме за шкафом, а милиционеры пытались меня найти… Но каким-то волшебным образом не нашли. И через три часа, когда они пошли на обыск в другую квартиру, я смог [сбежать – Прим. «Белсат»]».

В квартире, куда направились милиционеры, Дмитрий Попов держал оргтехнику, личные вещи и деньги.

«Милиционеры все это украли. Все мои вещи и паспорт. У меня осталось только то, во что я одет. Нет ни денег, ни документов – ничего. Сейчас я нахожусь в лесу, пытаюсь спастись. Очень надеюсь, что мне это удастся и я по крайней мере останусь жив… Стоп, таракан!», – заключил он.

Местонахождение молодого человека неизвестно.