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Коронавирус бушует в Минске: новые очаги инфекции

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  • 5.06.2020, 10:09
  • 4,442
Коронавирус бушует в Минске: новые очаги инфекции
Фото: телеграм-канал «Баста!»

Медики едут по «горячим» адресам вспышек COVID-19.

Новые фото из очагов коронавируса в Минске опубликовал телеграм-канал «Баста!».

Минск сегодня утром. Улицы Гедройца, 18, Дзержинского, 125, Партизанский проспект, 88.

Белецкого, 18, Тимошенко, 20/1, Сурганова, 49, 57, Варвашени, 8/1, Гедройца, 18, Шаранговича, 55.

Медики проверяют состояние зараженных.

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