Коронавирус бушует в Минске: новые очаги инфекции

Коронавирус бушует в Минске: новые очаги инфекции1
- 5.06.2020, 10:09
- 4,442
Медики едут по «горячим» адресам вспышек COVID-19.
Новые фото из очагов коронавируса в Минске опубликовал телеграм-канал «Баста!».
Минск сегодня утром. Улицы Гедройца, 18, Дзержинского, 125, Партизанский проспект, 88.
Белецкого, 18, Тимошенко, 20/1, Сурганова, 49, 57, Варвашени, 8/1, Гедройца, 18, Шаранговича, 55.
Медики проверяют состояние зараженных.
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.