Ученые нашли новое объяснение появлению жизни на Земле 2 5.06.2020, 10:33

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В ходе эксперимента была создана необычная смесь из химических веществ.

Международная группа ученых в ходе исследования нашла объяснение появлению жизни на поверхности Земли. Участниками работы стали специалисты IAS в США, японского Института наук о Земле и жизни и австралийского UNSW, пишет lenta.ua.

В рамках работы ее авторы решили создать смесь, включающую соль, фосфат, аммиак, а также цианистый водород. После этого получившийся набор подвергался высокоэнергетическому гамму-излучению. Полученные условия призваны стать имитацией радиоактивной среды, образовавшейся на фоне значительного содержания минералов, распространяющих ионизирующее излучение. Принято считать, что на ранних этапах развития Земли не отличающиеся стабильностью изотопы были куда более распространены, нежели сейчас.

Испарение воды и смеси имитировало процесс пересыхания мелких водоемов. Это привело к развитию ряда соединений, включая «предков» аминокислот и прочих веществ, способных провоцировать появление РНК. Промежуточные продукты в такого рода среде сохраняются в смеси, формируя таким образом непрерывную реакционную сеть. Для синтеза молекул требуется динамическая среда, где имеется множество цепочек химреакций.