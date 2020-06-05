Минчанин: У нас снова есть шанс заслужить гордое звание Народ 2 5.06.2020, 10:44

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Фото: ТАСС

Житель столицы рассказал, почему он придет сегодня в 18.00 на легальный пикет возле ГУМа.

Эмоциональное письмо читателя из Минска опубликовал телеграм-канал "Баста!".

"Мне уже за 50, - пишет он. - Помнится, еще в 90-ых многие говорили, что мы не заслужили свою страну, что мы не дрались за нее, она нам упала как подарок. Не со всем согласен, но это сейчас неважно.

Сейчас у нас снова есть шанс заслужить гордое звание НАРОД. Отличие народа от стада баранов – умение и жеоание защищать своих лидеров – тех, кто первыми встают на баррикады, тех, кого первыми убивают враги, тех, кто нас воодушевляет и благодаря которым мы и можем стать народом.

20 лет назад мы не защитили Гончара и Карпенко.

10 лет назад мы не защитили Санникова и Статкевича.

Сегодня Бог дал нам новую возможность стать народом.

Сегодня наш лидер – Сергей Тихановский. Нужно его защитить. Как? Решать каждому, но мы знаем, что политзаключенных Лукашенко освобождает, когда за них выходят на улицы.

Сергея задержали ровно неделю назад. Мы пока молчим. Очереди – не в счет, это фон и хороший раздражитель для диктатора. Нужно выходить именно за Сергея, невзирая ни на что. Освободим лидера – освободим страну. Только так!

Я иду сегодня к ГУМу в Минске в 18.00. Я надеюсь, что увижу там НАРОД".

Полное расписание легальных пикетов за Сергея и Светлану Тихановских в Минске и городах Беларуси смотрите тут.

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