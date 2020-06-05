Фотофакт: «Свободу Сергею!» в обувном магазине Минска 5.06.2020, 10:59

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Сергей Тихановский

Фото: Василий Молчанов/«Белсат»

Оригинальный перфоманс.

Необычную акцию солидарности с народным блогером Сергеем Тихановским провел обувной магазин в Минске, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Картина в обувном отделе одного из минских магазинов», - говорится в комментарии под опубликованным фото.

Напомним, что сегодня в 18.00 Минске возле ГУМа состоится легальный пикет в поддержку Тихановских.

Полное расписание легальных пикетов за Сергея и Светлану Тихановских в Минске и городах Беларуси смотрите тут.

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