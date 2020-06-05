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Названа тройка лидеров на выборах президента Украины, если бы они состоялись сейчас

  • 5.06.2020, 11:10
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Названа тройка лидеров на выборах президента Украины, если бы они состоялись сейчас

Опубликованы результаты опроса Киевского международного института социологии.

Если бы выборы президента Украины состоялись в конце апреля, 40,9% респондентов проголосовали бы за действующего президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, которые были представлены на пресс-конференции 5 июня, сообщает gordonua.com.

15,7% респондентов отдали бы свои голоса за пятого президента Петра Порошенко, а 9,2% – за главу партии "Сила и честь" Игоря Смешко.

На четвертом месте с результатом в 8,9% оказался сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко, на пятом – председатель фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко (8,7%), на шестом – нардеп и председатель политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук (6,4%), на седьмом – председатель Радикальной партии Олег Ляшко (4%) и на седьмом – депутат от фракции "Голос" Святослав Вакарчук (1,5%).

4,8% опрошенных отдали бы голоса другим кандидатам, однако каким именно – не уточняется.

Опрос проводился 26–30 апреля среди 1,5 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

В аналогичном опросе, который КМИС опубликовал в мае, тройка лидеров выглядела следующим образом: 42,6% – Зеленский, 14,9% – Порошенко, 12,2% – Бойко.


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