Литовские политики: В случае ЧП на БелАЭС нам придется эвакуировать треть Вильнюса 1 5.06.2020, 11:29

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Даже если АЭС пройдет стресс-тесты, она будет оставаться опасной.

Риторика о необходимости прохождения стресс-тестов — недопустимая попытка отвлечь внимание от фундаментальной проблемы Островецкой АЭС. Эта проблема — выбор места расположения станции, заявили евродепутат от Литвы Пятрас Ауштравичюс и бывший министр энергетики Литвы Арвидас Секмокас.

Политики напомнили, что власти Беларуси нарушили конвенцию ESPOO, выбрав место для стоительства АЭС в непосредственной близости от крупных городов, сообщает корреспондент Charter97.org из Вильнюса.

«Никакая декларация о стресс-тестах не может исправить это нарушение и обеспечить безопасность», — отметили Пятрас Ауштравичюс и Арвидас Секмокас.

Согласно правилам МАГАТЭ, зона аварийной защиты составляет 30 км вокруг АЭС — в этой зоне меры в случае аварии должны быть приняты в течение часа. В пределах 100 км эвакуация может потребоваться в течение суток. Вильнюс находится менее чем в 50 км от Островецкой АЭС.

«Это означает, что в худшем случае Литве придется искать возможности эвакуации трети населения и основных учреждений, расположенных в столице. Как учреждение, которое должно эвакуировать себя, может обеспечить надлежащее перемещение населения? Что бы произошло с политической, социальной, экономической и культурной системой страны, если бы все институты внезапно перестали функционировать? Много вопросов, но правительство Литвы должно иметь ответы и решения сейчас», — заявили политики.

В заявлении литовских политиков отмечается, что в 1909 у Гудогайского вокзала было зафиксировано землетрясение амплитудой от 5 до 6 баллов — это в 27 км от строящейся Островецкой АЭС.

«Оценка сейсмической безопасности не проводилась во время проектирования АЭС. В отчетах международные организации ставили задачу: рассмотреть оценку сейсмической безопасности и внести необходимые изменения в весь проект и в установленное оборудование. К сожалению, это не было принято во внимание и никаких улучшений сделано не было», — констатируют политики.